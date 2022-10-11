Дмитрий Губерниев: «Упыри, которые вмешиваются в выборы главы СБР, ваши действия преступны и караются уголовным кодексом!»

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о ситуации с выборами президента Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября.

Ранее глава Федерации биатлона Забайкалья Геннадий Ковалев заявил о давлении на региональные федерации с призывом голосовать за Виктора Майгурова.

«Ребята! Или скажу так: упыри, которые вмешиваются в ход выборов главы СБР! Ваши действия преступны и караются уголовным кодексом РФ!

Своими действиями вы нарушаете закон и крепко подставляете министра спорта Матыцина! Биатлонисты сами разберутся, поверьте! В противном случае разберутся СК и прокуратура!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Глава Федерации биатлона Забайкалья: «У меня было указание голосовать за Майгурова, а во многих регионах угрозы вплоть до увольнения»

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