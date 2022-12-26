Сливко о Кубке Содружества в Рязани: «Когда сюда приехала, было ощущение, что я в Европе – такая погода, атмосфера. Напомнило мне Нове-Место»

Теги сборная России жен Динара Алимбекова Виктория Сливко Нове Место Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о впечатлениях от третьего этапа Кубка Содружества в Рязани.

Накануне Сливко заняла второе место в масс-старте, победу одержала белоруска Динара Алимбекова.

«Динара – просто умничка. Она профессионал, она лидер мирового биатлона. Рада, что могу ей составлять конкуренцию. Я за нее тоже очень сильно рада.

Когда обыграем? Не знаю, когда Динара разрешит нам это сделать, ха-ха», – ответила россиянка.

«Когда сюда приехала, я здесь впервые, было ощущение, что я в Европе. Такая европейская погода, атмосфера. Чем‑то Нове-Место напомнило мне. Подумала, что будто мы в Европе.

Вчера и сегодня было очень много болельщиков. Спасибо, что они нас поддерживают, несмотря на такое тяжелое время», – сказала Сливко.

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10 комментариев

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Montmorency
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Европа - отстой! никакой перспективы, уже не знают, как изгольнуться. а у Рязани всё лучшее ещё только начинается. вот и до биатлона добрались.
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Евгений Яшугин
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Рязань- она же в Европе и есть!
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JL JL
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Да что вы гритте!
У нас в сто пятьдесят раз лучше. Особенно в Певеке. И не надо сравнивать с cгнившим уже сто лет назад Западом.
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Viks
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Ностальгия...
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Биатлонная зима
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Ответ Truthishere
Прощание славянки. По итогам выступления российских биатлонистов на этапе конечно в тему было.
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Truthishere
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Ответ Биатлонная зима
Особенно когда играл оркестр 🎼
Прощание славянки. По итогам выступления российских биатлонистов на этапе конечно в тему было.
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Truthishere
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Рязань 1095 г. Минск 1067 г. Минск постарше конечно.
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Truthishere
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Виктория, в Раубичи приедешь, тогда будешь в Европе. А это какая там Европа...
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volga_olga
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Если учесть, что Рязань древнее, чем Нове-Место, то это в Нове-Место - как в Рязани))

Хотя биатлонисты вчера в программе Биатлон с Губерниевым продемонстрировали такие чудесные знания истории, литературы, географии и общее развитие, что неудивителен взгляд на Европу как на пуп Земли.
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Биатлонная зима
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Особенно когда играл оркестр 🎼
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