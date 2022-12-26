Сливко о Кубке Содружества в Рязани: «Когда сюда приехала, было ощущение, что я в Европе – такая погода, атмосфера. Напомнило мне Нове-Место»
Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о впечатлениях от третьего этапа Кубка Содружества в Рязани.
Накануне Сливко заняла второе место в масс-старте, победу одержала белоруска Динара Алимбекова.
«Динара – просто умничка. Она профессионал, она лидер мирового биатлона. Рада, что могу ей составлять конкуренцию. Я за нее тоже очень сильно рада.
Когда обыграем? Не знаю, когда Динара разрешит нам это сделать, ха-ха», – ответила россиянка.
«Когда сюда приехала, я здесь впервые, было ощущение, что я в Европе. Такая европейская погода, атмосфера. Чем‑то Нове-Место напомнило мне. Подумала, что будто мы в Европе.
Вчера и сегодня было очень много болельщиков. Спасибо, что они нас поддерживают, несмотря на такое тяжелое время», – сказала Сливко.
У нас в сто пятьдесят раз лучше. Особенно в Певеке. И не надо сравнивать с cгнившим уже сто лет назад Западом.
Хотя биатлонисты вчера в программе Биатлон с Губерниевым продемонстрировали такие чудесные знания истории, литературы, географии и общее развитие, что неудивителен взгляд на Европу как на пуп Земли.