Артем Истомин: «Для нас Алимбекова – это эталон. Она была одним из лидеров и на Кубке мира, так что мы будем на нее ориентироваться»

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Тренер сборной России Артем Истомин оценил выступления биатлонисток на стартах в текущем сезоне, а также назвал Динару Алимбекову эталоном для россиянок.

«Все знали, что нас ждет жесткий график соревнований в декабре, мы на это настраивались. Другое дело, кто как к этому отнесся – кто-то более серьезно, кто-то менее серьезно.

Это наш бич, что мы можем начинать хорошо, а потом нас не хватает на последние гонки, когда нужно собраться именно психологически. В этом наш резерв.

База заложена у всех большая, можно спросить у девчонок, они подтвердят. Другое дело, как подойти к этому ментально.

Белорусам, конечно, помогло, что они пропускали гонки, но для нас это не должно быть отговоркой. А так приезжает Динара Алимбекова и выигрывает все старты.

Для нас здесь Динара – это эталон. Надо понимать, что она была одним из лидером и на Кубке мира, так что мы на нее будет ориентироваться.

Через четыре дня мы уезжаем на сборы в Раубичи, там будем готовиться, тренироваться. Часть группы поедет в Рыбинск, это будет большинство спортсменов. У нас такой календарь, что не можем пропускать этапы.

Мы не можем взять и сказать регионам, что не поедем на их соревнования, так что тут выбора нет. Если регион сказал ехать, значит, надо ехать», – сказал Истомин.

1 комментарий

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dimon 2.0
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подгорает у наших по КМ... ох подгорает...))) что ни статья - сразу отсыль на кубок мира.
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