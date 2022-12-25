Тамара Дербушева: «Алимбекова стабильно выступает, у нее отличный ход и хорошая стрельба. Чтобы с ней бороться, нужно усиливать работу»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Динара Алимбекова Тамара Дербушева (Воронина) Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани. 

Дербушева финишировала третьей, победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова.

«Алимбекова достаточно стабильно выступает, у нее отличный ход и хорошая стрельба. Чтобы с ней бороться, нужно усиливать работу.

Я не знала, кто именно бежит сзади, не знала, что это была Динара в середине гонки. Просто хотела держать скорость и идти вперед.

Думаю, что сегодня была одна из моих лучших гонок в сезоне, лыжи катили отлично, рельеф тоже мне понравился.

В конце не хватило немного тактических решений, чтобы бороться с Викой Сливко. Ехала, думала, где можно немного выиграть, но, к сожалению, немного уступила ей.

В целом могу сказать, что ухожу на новогоднюю паузу в хорошем настроении», – сказала Дербушева.

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2 комментария

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dimon 2.0
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ну дык усиливайте работу ! в чем проблема ??
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Петров Тит
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Молодец!
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