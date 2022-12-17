Елизавета Каплина: «В прошлом году на Кубке России было очень уныло. А сейчас же много народа, праздник – это мотивирует»

Биатлонистка Елизавета Каплина оценила уровень организации Кубка России.

Сегодня Каплина выиграла спринт на этапе в Уфе.

«Хорошо, что сейчас Кубок России транслируется по ТВ, что люди могут видеть наши объекты. Может быть, кто‑то и не знал о существовании таких биатлонных центров. Так что – все на биатлон.

В прошлом году я бегала на Кубке России весь сезон, это было очень уныло, потому не было никого. Мы просто выходили, пробегали, заходили обратно. А сейчас же много народа, какой‑то праздник – это все мотивирует», – сказала Каплина.