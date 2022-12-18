Елизавета Каплина: «Сегодня очень сложные условия для стрельбы, был жуткий ветер. Было тяжело, но лучше так бегать, чем в морозы»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

Каплина бежала на первом этапе на первую команду ХМАО-Югры.

– Сегодня очень сложные погодные условия для стрельбы, был жуткий ветер: на стойке и на лежке тоже я делала поправки. Старалась максимально сосредоточенной быть на стрельбе.

По трассе рыхлый снег, снег идет. Сегодня было тяжело по сравнению с другими гонками. Но лучше так бегать, чем в морозы. В мороз все мышцы коченеют, а тут ты хоть работаешь тяжело, но у тебя все хотя бы теплое и работает.

Не помню, когда последний раз стреляла в таких условиях. Такая погода похожа на Арбер в Германии – на Кубке IBU тоже был такой сильный ветер.

– Получается, у нас все как на Кубках мира и IBU.

– Даже круче.

– А насколько крута ваша форма в последних гонках?

– Остались силы. Будем наращивать, на Кубке Содружества, думаю, будет еще круче, – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».