Корнев в большом масс‑старте после первой стрельбы снова приехал на рубеж: «Под конец года немного рассыпался. В голове был бардак»

Российский биатлонист рассказал, что в большом масс‑старте на этапе Кубка Содружества в Рязани после первой стрельбы снова приехал на рубеж, хотя не должен был этого делать.

Согласно правилам большого масс‑старта, первые 30 биатлонистов приходят на огневой рубеж после первого круга, в то время как остальные проезжают мимо установок. После второго круга оставшиеся спортсмены едут на стрельбу, первая группа уходит на следующий круг. Корнев стартовал под 21‑м номером.

«Под конец года немного рассыпался. Тяжеловато и морально, и физически, поэтому сбился. В голове был какой‑то бардак. Такую дисциплину время от времени бегаем, но это моя ошибка, виноват. Совсем не был готов к гонке.

Сегодня с утра было плохое физическое состояние, был разговор о том, чтобы не бежать, но я подумал, что это опыт, поэтому лучше стартануть.

По итогам первой части сезона поставил бы себе оценочку пять из десяти. Где‑то не дотягивал в стрельбе», – сказал Корнев.