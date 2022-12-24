Василий Томшин: «Суперспринт – очень непредсказуемая гонка. Думаю, наша команда еще проявит себя завтра»

Российский биатлонист Василий Томшин оценил свое выступление в суперспринте на Кубке Содружества в Рязани, где занял третье место.

Первые два места заняли представители Беларуси – Иван Тулатин и Антон Смольский.

«Суперспринт – очень непредсказуемая гонка, всякое может случиться. Думаю, наша команда еще проявит себя завтра (на Кубке Содружества пройдут масс-старты – Sports.ru). На финише уже понимал, что борьба только за бронзу. К сожалению, состояние сегодня не позволяло побороться за более высокое место. Рад, что отстоял бронзу.

Как и ожидалось, больший вклад в результат сегодня вносила стрельба. Но по такой разбитой трассе тоже важно быстро бежать, потому что это не так просто.

Мне очень нравится атмосфера, все очень классно оформлено, украшено, много зрителей. Все очень круто», – сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».