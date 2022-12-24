Губерниев о Кубке Содружества в Рязани: «Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет! И еще на стадион не пускают со своей едой, это что за бред?»

Теги Дмитрий Губерниев Кубок Содружества Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани.

«Рязань! Есть вопросы к организации биатлона! Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет! Только онлайн!

И еще! На стадион не пускают со своей едой и с термосами, типа «тут покупайте»? Это что за бред? Чтобы купить – очереди огромные! И весь стадион в воде!

Люди очень расстроены, и это большие ошибки организаторов! В воскресенье надо исправить!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

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9 комментариев

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Огюст
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Ну вот, а ты талдычишь Губерниев ,что биатлон сближает людей ,а ветеранам -болельщикам на него и не попасть ни со своим термозком , ни без него ,что бы посмотреть наяву !
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Viks
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Во времена СССР люди ходили со спиртным на демонстрации на Красной площади 7 ноября и пили практически открыто во время продвижения колонн к Красной, хотя там везде были кгбисты.
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Дэннис Молинарев
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Дима в Рестораны и кафе со своей едой ходит??
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Pertinax Gandi
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Ну со своей едой и термосами уже давно никуда не пускают. Даже в театр не положено, просто там шмона нет.
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Владимир Харитонов
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А губерниев точно не иноагент ?!
Что то стал страну хаять
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кот с дивана
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А еще пусть пускают пьяных!
Не могу это смотреть трезвым..
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sav187
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Не пускают со своей едой, потому что у наших властей спорт, как и совесть, вторичны, а откаты первичны. Как и у вас самого, Дима.
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-2
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Alarus du Bardak.
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Гу, ну ты уже слишком много хочешь, чтобы Рязань сходу стала Раубичами. Хотя хвалю, стадион сегодня за Алимбекову хорошо болел.
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Лизавета Анна -Мария
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А ещё надо исправить неинформативный показ стрельбы. Очень непрофессионально.(
+7
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