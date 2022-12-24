Губерниев о Кубке Содружества в Рязани: «Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет! И еще на стадион не пускают со своей едой, это что за бред?»
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани.
«Рязань! Есть вопросы к организации биатлона! Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет! Только онлайн!
И еще! На стадион не пускают со своей едой и с термосами, типа «тут покупайте»? Это что за бред? Чтобы купить – очереди огромные! И весь стадион в воде!
Люди очень расстроены, и это большие ошибки организаторов! В воскресенье надо исправить!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
Что то стал страну хаять
Не могу это смотреть трезвым..