Губерниев о Кубке Содружества в Рязани: «Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет! И еще на стадион не пускают со своей едой, это что за бред?»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани.

«Рязань! Есть вопросы к организации биатлона! Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет! Только онлайн!

И еще! На стадион не пускают со своей едой и с термосами, типа «тут покупайте»? Это что за бред? Чтобы купить – очереди огромные! И весь стадион в воде!

Люди очень расстроены, и это большие ошибки организаторов! В воскресенье надо исправить!» – написал Губерниев в телеграм-канале.