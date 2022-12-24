Динара Алимбекова: «Когда вышла на финал суперспринта, поняла, что никакого второго места, это было бы оскорблением. Только первое»

Белорусская биатлонистка прокомментировала свою победу в суперспринте на этапе Кубка Содружества в Рязани.

«На финал была уже немножко другая тактика и, видимо, другой настрой. Но это и было моей мыслью перед сегодняшним днем. Когда я уже вышла на финал, я поняла, что никакого второго места – только первое. Потому что готова я хорошо – и второе будет уже оскорблением.

Неделю мы провели дома. Не сказать, что мы сильно там готовились, но обрели соревновательные чувства. Потому что многие гонки на Кубке России отменялись, пришлось дома нагнать эту форму. А вообще, переживаний по форме не было, мы знали, что планомерно готовимся к этим стартам.

Хотелось получить контактной борьбы от этой гонки, но, к сожалению, не было такой упорной борьбы для меня. Но я довольна, что так провела гонку. Хотелось бы, конечно, чтобы было с кем бежать. Надеюсь, завтра будет поинтереснее», – сказала Алимбекова в эфире « ».