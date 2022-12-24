Динара Алимбекова: «Когда вышла на финал суперспринта, поняла, что никакого второго места, это было бы оскорблением. Только первое»

Теги сборная Беларуси жен Динара Алимбекова Кубок Содружества Биатлон

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свою победу в суперспринте на этапе Кубка Содружества в Рязани.

«На финал была уже немножко другая тактика и, видимо, другой настрой. Но это и было моей мыслью перед сегодняшним днем. Когда я уже вышла на финал, я поняла, что никакого второго места – только первое. Потому что готова я хорошо – и второе будет уже оскорблением.

Неделю мы провели дома. Не сказать, что мы сильно там готовились, но обрели соревновательные чувства. Потому что многие гонки на Кубке России отменялись, пришлось дома нагнать эту форму. А вообще, переживаний по форме не было, мы знали, что планомерно готовимся к этим стартам.

Хотелось получить контактной борьбы от этой гонки, но, к сожалению, не было такой упорной борьбы для меня. Но я довольна, что так провела гонку. Хотелось бы, конечно, чтобы было с кем бежать. Надеюсь, завтра будет поинтереснее», – сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».

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11 комментариев

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тоторо
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динара конечно молодец, но удивтельно другое ,она еще ни разу за зимние соревнования не показала 1ую скорость, конечно же она берет в основном скоростной и точной стрельбой,тут наши девушки ей проигрывают вагон и тележку ( той же нашей снайперше Сливко с ее медленной скоростью стрельбы на км абсолютно нечего делать. это факт).
А вот Лиза уже в 4х гонках из 8ми проведенных в этом сезоне показывает ногами 1ую скорость! Что конечно поражает. Та же наша распиаренная олимпийская призерка показывала 1ую скорость лишь в 2х гонках
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Глеб Вихрев
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Повелитель биатлона -самозванная королева -вам пора на прием к психиатору
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petr
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В России то хоть на трусы себе подкалымишь нищебродка -а то один гонор прет
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Daniyar8
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После таких слов, Динаре завтра нельзя проигрывать)) Но и смотреть масс-старт будет интереснее)
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Глеб Саратов
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Ответ sav187
Фраза довольно оскорбительная для российских девушек:))
Ну по факту, в среднем по больнице Алимбекова очевидно выше классом всех российских девушек, включая тех, кто ныне в декрете или на восстановлении
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Доминик
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Ответ Mobo
Молодец. Чемпионский настрой, серьезное отношение к делу, беларуское трудолюбие и талант. Топ и лучшая!
Логоваз, ты реально думаешь, что тебя никто не распознал под женской маской?
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Olga.t
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Ответ sav187
Фраза довольно оскорбительная для российских девушек:))
Я бы сказала, что очень оскорбительная.
Алимбекова точно позволила себе лишнее, звездит не по-детски.
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Доминик
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Алимбекова что-то слишком борзая стала после победы на водокачке. Даже близко не Домрачева, а гонору как у комиссарши.
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Iuasamotu
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Даже белорусы..
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sav187
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Фраза довольно оскорбительная для российских девушек:))
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Mobo
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Молодец. Чемпионский настрой, серьезное отношение к делу, беларуское трудолюбие и талант. Топ и лучшая!
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