Гербулова о гонках в Рязани: «Запах шашлыка на стадионе? Он только вдохновляет»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в суперспринте на этапе Кубка Содружества в Рязани, где она стала второй.

«Конечно, довольна. Такие сложные погодные условия здесь. Мы вроде бы месяц соревновались в минус 20, а сюда приехали: плюс, дождь. Это очень тяжелая гонка. Считаю, одна из самых тяжелых гонок. Я очень довольна, что сегодня такой хороший пьедестал.

Порывы здесь очень серьезные бывают, но с моими порывами можно было справиться – я не справилась. Поговорю с тренерами, попытаюсь исправиться перед завтрашним днем.

Считаю, что эта гонка больше для стрелков: как ты сработаешь на рубеже – такой результат и будет. Ну ногами тоже нужно бежать – надо еще быстрее, чем я бежала.

Запах шашлыка на стадионе? Он только вдохновляет. На самом деле классно, что здесь очень много болельщиков. Давно такой атмосферы праздника не ощущалось», – сказала Гербулова в эфире « ».