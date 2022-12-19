Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани

24-25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

по биатлону-2022/23

Рязань, Россия

Расписание трансляций

24 декабря

Мужчины, суперспринт

Квалификация

10.20 «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета»

Финал

13.10 «Матч ТВ»

Женщины, суперспринт

Квалификация

11.55 «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета»

Финал

14.25 «Матч ТВ»

25 декабря

Мужчины, большой масс-старт

10.40 «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета»

Женщины, большой масс-старт

12.50 «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.