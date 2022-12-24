Тулатин о победе в суперспринте: «Стрелял быстро – рисковал. Знал, что сзади ребята, которые побыстрее меня»

Теги сборная России сборная Беларуси Александр Поварницын Илья Авсеенко Иван Тулатин Кубок Содружества Биатлон

Белорусский биатлонист Иван Тулатин прокомментировал свою победу в суперспринте на Кубке Содружества в Рязани.

«Был приятно удивлен после финиша квалификации (на 4-м месте – Sports.ru), что удалось занять высокую стартовую позицию на финал. Я чувствовал, что самочувствие хорошее сейчас. Каждый год к Новому году сил больше становится за счет стартов.

Промахов Поварницына не видел, был сфокусирован на своей мишени, но все равно промахнулся. Стрелял быстро – рисковал. Знал, что сзади ребята, которые побыстрее меня. Но даже с одним промахом получилось удержать. Не пустил противников.

Всегда мысли выложиться на полную, но тут заряд придает то, что ты лидер. На последнем подъеме мне сказали, что кто-то отстал – немного выдохнул, но отрабатывал до финиша.

На развороте увидел, что запас хороший. Еще обрадовался, что двое наших, но Илья (Авсеенко) немножко на финише не поборолся, уступил. Но в целом сегодня командное выступление достойное», – сказал Тулатин в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок Содружества. Тулатин выиграл суперспринт, Смольский – 2-й, Томшин – 3-й

1 комментарий

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Ваня, красавец. Преподал урок, дал мастер-класс этим Серохвостовыми, Халили, Бабиковым, Логиновым. Как же сейчас рад Цветков, удалось избежать ежегодного капитулирования перед беларусами.
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