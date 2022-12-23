«Бабиков должен хорошо выступить, если его никто не выведет из себя». Каминский о Кубке Содружества в Рязани

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился ожиданиями от третьего этапа Кубка Содружества, который пройдет в Рязани 24-25 декабря.

– Проблем со снегом нет. Подготовили. Трасса немножко подразбита, но это погодные условия сейчас такие. Селитрой посыпать, наверное, они не готовы.

– Такая погода лучше, чем морозы?

– Не знаю даже. Уже привыкли к морозам. Кажется, что жарко. Руки в перчатки по привычке засунул, а не нужны они. Лучше когда умеренный мороз, солнце. Тогда и настроение другое.

– Что ждете от стартов в Рязани?

– Интересная борьба будет. Здесь сильно не оторвешься. Будет многое решать стрельба.

– То есть Бабикову должна подойти трасса?

– Ой, Бабиков здесь вообще должен хорошо выступить, если его никто не выведет из себя, – сказал Каминский.