Юрий Каминский: «В биатлоне нужно больше специалистов‑лыжников. Они добавляют возможностей при работе с биатлонистами»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский считает, что в биатлоне должны работать больше специалистов из лыжных гонок.

– На моей взгляд, в биатлоне нужно больше специалистов‑лыжников. Здесь я имею ввиду даже не сборную, а в целом. Специалисты из лыж добавляют возможностей при работе с биатлонистами.

– Весной были разговоры о том, что Крюков может присоединиться к вашей группе…

– В серьезных кругах приглашение Крюкова весной в тренерский штаб не обсуждалось, это говорили только журналисты, – сказал Каминский.

Никита Крюков: «Со сборной Китая сотрудничество закончилось. После Олимпиады был заключен контракт на четыре года, но затем что‑то переиграли»