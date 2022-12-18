Томшин о Кубке России: «Слукавлю, если скажу, что не ощущаю разницы с Кубком мира. Но и тут ты должен прогрессировать и смотреть в первую очередь на себя»

Биатлонист Василий Томшин высказался о разнице между выступлениями на Кубке России и Кубке мира.

Сегодня он занял второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе в составе команды Северо-Западного федерального округа.

«Когда ты идешь на гонку, то идешь работать над своим мастерством в любом случае. Конечно, я слукавлю, если скажу, что не ощущаю разницы с Кубком мира. Безусловно, общая атмосфера несколько другая, но ты и тут должен прогрессировать и смотреть в первую очередь на себя. При этом я регулярно слежу за Кубком мира, мне интересно, что там происходит», – сказал Томшин.

«На самом деле условия по погоде были интересные. Приходишь на рубеж, можно сориентироваться по ветру, очень полезно поработать в таком формате. Стойкой я очень доволен, ветер не мешал, поэтому просто отработал в своем ритме. Похожая стойка у меня была в Хохфильцене в прошлом году на Кубке мира, там я тратил по 20-22 секунды на рубеже.

У меня получились настоящие «горки» в декабре. Все началось с невнятных стартов в Хантах, потом в Увате было хорошо. Я почувствовал силу, но потом приболел и не стартовал в Тюмени. В Уфе вроде бы начал приходить в нормальную форму», – добавил спортсмен.