Юрий Каминский: «Российский биатлон сейчас на подъеме. На Кубке мира мы могли бы выставить два состава, и оба смотрелись бы достойно»

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Старший тренер сборной России Юрий Каминский поделился мнением об уровне развития биатлона в стране.

«На самом деле российский биатлон сейчас находится на подъеме, мы там не последние люди. Потеря такого количества хороших спортсменов ударила по Кубку мира. У нас их, думаю, сейчас 8-10 точно есть.

Я считаю, что в этом году у нас уровень спортсменов даже посильнее стал, чем в прошлом году. В индивидуальной гонке в Уфе победил Поварницын. Мне кажется, что он и на Кубке мира не потерялся бы, в призах был бы с таким ходом и с такой стрельбой.

На Кубке мира мы могли бы выставить сразу два состава, и они оба смотрелись бы достойно. Те, кто попадает сейчас в топ-10 на Кубке России, не хуже пятых или шестых номеров сборных Франции или Германии.

Скажу, что на Кубке России конкуренция выше, чем на Кубке мира. Я не говорю, что мы сильнее. Это будет ясно, когда мы сойдемся. Я говорю именно про конкуренцию, наши старты интереснее смотреть», – заявил Каминский.

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