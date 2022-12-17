Кубок мира. Гонка преследования. Финелло был быстрейшим на лыжне, Кристиансен показал первое время пасьюта, Фийон-Майе – лучший на стрельбе

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Швейцарский биатлонист Жереми Финелло показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2022/23

3-й этап

Анси, Франция

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Жереми Финелло (Швейцария) – 23.53,2

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 11,1

3. Антонин Гигонна (Франция) – 13,5

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,5

5. Оскар Брандт (Швеция) – 52,0

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,3

7. Филип Андерсен (Норвегия) – 53,4

8. Йеспер Нелин (Швеция) – 58,1

9. Теро Сеппяля (Финляндия) – 58,9

10. Витаутас Строля (Литва) – 1.007

11. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.03,3...

16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.29,1...

20. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.35,1...

27. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.01,1

28. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 2.02,9

29. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.06,1

Чистое время пасьюта

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28.50,7

2. Филип Андерсен (Норвегия) – 14,5

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22,0

4. Антонин Гигонна (Франция) – 24,8

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,4

6. Фабьен Клод (Франция) – 35,1

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,4

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 37,0

9. Артем Прима (Украина) – 39,6

10. Роман Реес (Германия) – 49,3...

20. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.29,2

Скорострельность

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.24,9 (0)

2. Миха Довжан (Словения) – 1.27,8 (3)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.30,8 (1)

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.32,1 (2)

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.33,9 (3)

6. Антон Дудченко (Украина) – 1.34,5 (5)...

12. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.38,8 (6)...

28. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.46,8 (2)...

44. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.56,4 (2)...

51. Жереми Финелло (Швейцария) – 2.01,3 (6)

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