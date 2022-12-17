Кубок мира. Гонка преследования. Финелло был быстрейшим на лыжне, Кристиансен показал первое время пасьюта, Фийон-Майе – лучший на стрельбе
Швейцарский биатлонист Жереми Финелло показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2022/23
3-й этап
Анси, Франция
Гонка преследования
Мужчины
Лыжный ход
1. Жереми Финелло (Швейцария) – 23.53,2
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 11,1
3. Антонин Гигонна (Франция) – 13,5
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,5
5. Оскар Брандт (Швеция) – 52,0
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 52,3
7. Филип Андерсен (Норвегия) – 53,4
8. Йеспер Нелин (Швеция) – 58,1
9. Теро Сеппяля (Финляндия) – 58,9
10. Витаутас Строля (Литва) – 1.007
11. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.03,3...
16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.29,1...
20. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.35,1...
27. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.01,1
28. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 2.02,9
29. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.06,1
Чистое время пасьюта
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28.50,7
2. Филип Андерсен (Норвегия) – 14,5
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22,0
4. Антонин Гигонна (Франция) – 24,8
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,4
6. Фабьен Клод (Франция) – 35,1
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,4
8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 37,0
9. Артем Прима (Украина) – 39,6
10. Роман Реес (Германия) – 49,3...
20. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.29,2
Скорострельность
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.24,9 (0)
2. Миха Довжан (Словения) – 1.27,8 (3)
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.30,8 (1)
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.32,1 (2)
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.33,9 (3)
6. Антон Дудченко (Украина) – 1.34,5 (5)...
12. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.38,8 (6)...
28. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.46,8 (2)...
44. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.56,4 (2)...
51. Жереми Финелло (Швейцария) – 2.01,3 (6)
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