Корнев о победе в спринте: «Сидели в бане с Латыповым, я говорю: как ты так быстро ноль стреляешь. Он: просто успокоился, немного завел, уточнил, дожал. С этой мыслью я сегодня выходил»

Биатлонист Александр Корнев прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Сегодня, считаю, справился на 10 из 10 – и по трассе старался терпеть по максимуму, и на рубеже терпел до последнего выстрела.

До этого еще сидели в бане с Эдиком Латыповым, я говорю: Эдик, как ты так быстро ноль стреляешь, я, блин, че-то все сижу-сижу, выжидаю этот ноль. Он говорит: ну просто успокоился, немного завел, уточнил, дожал. С этой мыслью я сегодня выходил, Эдик подбодрил.

Пришлось маленько сегодня доработать на трассе и на рубеже до конца. У нас есть пять выстрелов, а концентрировался на шесть.

У меня был один ноль на спринтерской гонке, он был два года назад. Потом как бы че-то где-то не хватало. Может, спокойствия на рубеже как раз не хватало. Приходил в прострации, начинал, не получалось переключаться.

Эмоции на последнем круге были смешанные, потому что всегда все говорят: стреляешь два ноля и бежится вообще легко, упрощаешь себе жизнь. Но я выбежал и понимал, что мне так тяжело.

У меня немножко лыжки, мне показалось, поначалу подтупили, но, в принципе, мне понравилась их работа. Но хочу сказать спасибо сервису – блин, от гонки к гонке лыжи все лучше работают. Не было эйфории, было спокойствие – главное отработать до последних метров», – сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».