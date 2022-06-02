Виктор Майгуров: «В СБР за два последних олимпийских цикла сменилось четыре президента. Это не сменяемость, это турбулентность»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Александр Кравцов Виктор Майгуров Михаил Прохоров Дмитрий Алексашин Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об отношении к сменяемости власти в СБР.

23 июня пройдет отчетно-выборная конференция, на которой будет избран президент СБР. Майгуров, сейчас возглавляющий организацию, намерен переизбраться в должности.

– Сменяемость должна происходить не ради сменяемости, а для большей эффективности работы организации. В СБР за два последних олимпийских цикла сменилось четыре президента. Это не сменяемость, это турбулентность.

Мы на опыте СБР убедились, что слишком частая смена тренеров и руководства только создает проблемы. Сменяемость должна быть естественным процессом: есть кандидаты, есть конференция, есть процедура выборов.

Есть у конференции вопросы к действующему руководству – можно избрать нового. Если результаты удовлетворяют – можно переизбрать действующего. В Уставе СБР никаких ограничений по президентским срокам нет.  

– Кто по-вашему был лучшим президентом в истории СБР?

– Не знаю, все много сделали на своем месте. И Алексашин, и Тихонов, и Прохоров, и Кравцов, не могу выделить кого-то одного. У каждого были свои сложности, разные периоды в истории, разные внешние условия, поэтому сложно сравнивать, – ответил Майгуров.

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