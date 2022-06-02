Виктор Майгуров: «В СБР за два последних олимпийских цикла сменилось четыре президента. Это не сменяемость, это турбулентность»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об отношении к сменяемости власти в СБР.

23 июня пройдет отчетно-выборная конференция, на которой будет избран президент СБР. Майгуров, сейчас возглавляющий организацию, намерен переизбраться в должности.

– Сменяемость должна происходить не ради сменяемости, а для большей эффективности работы организации. В СБР за два последних олимпийских цикла сменилось четыре президента. Это не сменяемость, это турбулентность.

Мы на опыте СБР убедились, что слишком частая смена тренеров и руководства только создает проблемы. Сменяемость должна быть естественным процессом: есть кандидаты, есть конференция, есть процедура выборов.

Есть у конференции вопросы к действующему руководству – можно избрать нового. Если результаты удовлетворяют – можно переизбрать действующего. В Уставе СБР никаких ограничений по президентским срокам нет.

– Кто по-вашему был лучшим президентом в истории СБР?

– Не знаю, все много сделали на своем месте. И Алексашин, и Тихонов, и Прохоров, и Кравцов, не могу выделить кого-то одного. У каждого были свои сложности, разные периоды в истории, разные внешние условия, поэтому сложно сравнивать, – ответил Майгуров.