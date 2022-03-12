Польховский о президентах СБР: «Оценка каждого руководителя – это количество медалей. Давайте посмотрим на табло, там все будет видно»

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился ожиданиями о предстоящих выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

На пост главы СБР будет претендовать Алексей Нуждов. Действующий президент организации Виктор Майгуров также собирается участвовать в выборах.

– Слышал о том, что Алексей Викторович изъявил желание поруководить биатлоном. Ну что же, будем ждать. Посмотрим, может быть, по итогам конференции кто-то еще предложит свою кандидатуру.

– Что могли бы сказать о работе Виктора Майгурова?

– Я работал при Александре Ивановиче Тихонове, при Михаиле Дмитриевиче Прохорове, при Александре Михайловиче Кравцове, Владимире Петровиче Драчеве и при Викторе Викторовиче (Майгурове). Каждый из них, насколько мог, внес свою лепту в развитие российского биатлона.

Оценка каждого руководителя – это количество медалей, это количество регионов, в котором развивается биатлон, посмотрев статистику, можно уже сделать вывод. Давайте посмотрим на табло, там все будет видно. Чтобы мы не говорили, табло всегда определит, кто лучший, – сказал Польховский.

Также он высказал мнение о том, что сейчас российские биатлонисты из-за отстранения от международных соревнований выступают на внутренних стартах.

«Ситуация получилась нестандартная: все привыкли к тому, что в это время есть выступления на Кубках мира. Надо жить в этих реалиях, искать пути решения в них. Посмотрев на этап Кубка России, можно порадоваться, что приехали наши друзья из Беларуси, а также, что создали конкуренцию», – добавил Польховский.

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