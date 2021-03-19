Антидопингового координатора ВФЛА Попова и бывшего замглавы ОКР Алешина обвиняют по делу о крупной растрате. Оба фигурируют в деле Кравцова (ТАСС)

Теги СБР ВФЛА ОКР Александр Кравцов Геннадий Алешин Центр спортивной подготовки Роберт Попов Биатлон

Бывшему зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадию Алешину и антидопинговому координатору Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберту Попову предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере, сообщает источник ТАСС.

Также сообщается, что обвиняемые фигурируют в уголовном деле в отношении директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова, арестованного в сентябре прошлого года. С 2014 по 2018 годы Кравцов возглавлял Союз биатлонистов России (СБР).

Следствие просит отправить Алешина и Попова под домашний арест до 3 августа.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья