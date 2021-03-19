Антидопингового координатора ВФЛА Попова и бывшего замглавы ОКР Алешина обвиняют по делу о крупной растрате. Оба фигурируют в деле Кравцова (ТАСС)

Бывшему зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадию Алешину и антидопинговому координатору Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберту Попову предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере, сообщает источник ТАСС.

Также сообщается, что обвиняемые фигурируют в уголовном деле в отношении директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова, арестованного в сентябре прошлого года. С 2014 по 2018 годы Кравцов возглавлял Союз биатлонистов России (СБР).

Следствие просит отправить Алешина и Попова под домашний арест до 3 августа.

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