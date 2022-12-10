Анатолий Хованцев: «Можно организовать Среднеазиатские игры с Китаем и Казахстаном. Южная Корея наверняка откажется, но попытку надо делать»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о возможном появлении Среднеазиатских игр.

«Движение российского биатлона в сторону Азии? Пока это все сложно, но можно организовать Среднеазиатские игры с участием Китая и Казахстана.

Не знаю, как посмотрит на это Южная Корея наверняка откажется. Но эту попытку надо делать», - сказал Хованцев.

Сейчас сборная России отстранена от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).