Анатолий Хованцев: «Можно организовать Среднеазиатские игры с Китаем и Казахстаном. Южная Корея наверняка откажется, но попытку надо делать»
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о возможном появлении Среднеазиатских игр.
«Движение российского биатлона в сторону Азии? Пока это все сложно, но можно организовать Среднеазиатские игры с участием Китая и Казахстана.
Не знаю, как посмотрит на это Южная Корея наверняка откажется. Но эту попытку надо делать», - сказал Хованцев.
Сейчас сборная России отстранена от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Комментарии