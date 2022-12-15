Прокунин о работе в Китае: «Когда спрашиваю про Кубок мира или ЧМ, то мне отвечают, что Спартакиада важнее. Для нас это старт номер один»

Российский тренер по биатлону Андрей Прокунин рассказал о своей работе в Китае.

– Некоторое время назад в прессе была информация о том, что вы можете возглавить сборную Китая. Насколько сообщение соответствует действительности?

– Информация отчасти верная, но не совсем корректная. Сейчас работаю с базовым клубом сборной, где собраны 80% спортсменов из национальной команды.

Буквально несколько дней назад у китайской федерации появилось желание отправить сборную на этапы Кубка мира в январе. До этого момента сборной команды по большому счету у них не было. Все тренируются по клубам. Но и назначения меня на должность тренера сборной не было.

– Контракт с китайским клубом подписали после Олимпиады?

– Да, подписал контракт в июле. Сначала переговорили онлайн, затем коллеги из Китая были проездом в Москве, где мы и встретились. Еще на одной встрече онлайн уже ударили по рукам.

– Как в Китае приняли специалиста из России?

– В своем клубе не вижу никаких проблем. Все проблемы решаются по моему первому запросу.

– На кого сейчас равняются китайские биатлонисты?

– Знаете, трудно сказать, потому что Азия – это свой мир. В Китае коммунистический строй. Если помните, то в советские годы была развита Спартакиада народов СССР, что считалось соревнованием высокого уровня. Быть победителем такого турнира было престижно.

Китайские спортсмены работают по такому же принципу: в следующем году в Китае будет Спартакиада, и когда спрашиваю про Кубок мира или чемпионат мира, то мне отвечают, что важнее Спартакиада. Для нас это старт номер один, – сказал Прокунин.