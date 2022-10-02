Эльвира Оберг о целях на предстоящий сезон: «Буду метить на лидерство в общем зачете. И у меня до сих пор нет медали чемпионата мира»

Шведская биатлонистка высказалась об успехах в прошлом сезоне и назвала свои цели на следующий.

– Вы выиграли три медали на зимних Олимпийских играх в Пекине и одержали четыре победы на Кубке мира. Вы ожидали, что сезон сложится именно так?

– Не могу сказать, что ожидала подобных результатов. Но я знала, что летом очень хорошо поработала и что первая победа на Кубке мира – это реальная возможность. Три олимпийские медали и второе место в общем зачете? Ждала ли я настолько высоких результатов? Предвидеть такое было сложновато.

– Главным событием прошлого сезона, конечно, были зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Вы выиграли три медали и привели шведскую эстафетную команду к золоту. Какие воспоминания у вас остались?

– Весь прошлый сезон я думала об олимпийском спринте. Чувствовала, что именно в этой гонке нужно проявить себя. Я закрыла 10/10 и, несмотря на проблемы с большой высотой, финишировала второй, сразу за Ульсбю-Ройселанн. Это придало мне уверенности в себе!

Бежать последний этап в женской эстафете – где фаворитом была Швеция – тоже было нелегко, и я горжусь тем, как справилась с давлением. Я разделила золото с Ханной, и в голове не укладывается, что теперь в нашей семье две олимпийские чемпионки.

– Что вы узнали о себе в сезоне-2021/2022?

– Что я уверенная в себе личность и спортсменка, которая может сохранять спокойствие под большим давлением.

– Какова ваша главная цель на сезон-2022/2023?

– Я буду метить на лидерство в общем зачете. И у меня до сих пор нет медали чемпионата мира, – сказала Оберг.