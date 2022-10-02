Эльвира Оберг о целях на предстоящий сезон: «Буду метить на лидерство в общем зачете. И у меня до сих пор нет медали чемпионата мира»

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг высказалась об успехах в прошлом сезоне и назвала свои цели на следующий.
– Вы выиграли три медали на зимних Олимпийских играх в Пекине и одержали четыре победы на Кубке мира. Вы ожидали, что сезон сложится именно так?
– Не могу сказать, что ожидала подобных результатов. Но я знала, что летом очень хорошо поработала и что первая победа на Кубке мира – это реальная возможность. Три олимпийские медали и второе место в общем зачете? Ждала ли я настолько высоких результатов? Предвидеть такое было сложновато.
– Главным событием прошлого сезона, конечно, были зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Вы выиграли три медали и привели шведскую эстафетную команду к золоту. Какие воспоминания у вас остались?
– Весь прошлый сезон я думала об олимпийском спринте. Чувствовала, что именно в этой гонке нужно проявить себя. Я закрыла 10/10 и, несмотря на проблемы с большой высотой, финишировала второй, сразу за Ульсбю-Ройселанн. Это придало мне уверенности в себе!
Бежать последний этап в женской эстафете – где фаворитом была Швеция – тоже было нелегко, и я горжусь тем, как справилась с давлением. Я разделила золото с Ханной, и в голове не укладывается, что теперь в нашей семье две олимпийские чемпионки.
– Что вы узнали о себе в сезоне-2021/2022?
– Что я уверенная в себе личность и спортсменка, которая может сохранять спокойствие под большим давлением.
– Какова ваша главная цель на сезон-2022/2023?
– Я буду метить на лидерство в общем зачете. И у меня до сих пор нет медали чемпионата мира, – сказала Оберг.