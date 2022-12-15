Александр Поварницын: «На последнем круге у меня ноги сковало просто. Но я скорость держал, проиграл немного»

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

Поварницын одержал победу, допустив один промах.

«Старался сделать все, но последний рубеж и последний круг... Оставил там всем шансы, поэтому будем ждать, что будет за мной.

Мне повезло – первые три круга я проехал с Ильназом Мухамедзяновым, у него хороший ход. Это помогло, потому что я ехал быстро, но на последнем круге у меня ноги сковало просто. Но я скорость держал, немного проиграл.

Промах – это чисто моя недоработка, где-то немножко отпустил ситуацию, пытался быстрее стрельнуть, хотя сегодня старался работать надежнее.

Индивидуальная гонка – одна из самых нелюбимых дисциплин, потому что это обычно либо холод, либо жара, если про лето говорить. Самая тяжелая дистанция», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ» после финиша.