Биатлонист Мухамедзянов о промахе: «Вспомнил, что жена подарила мне кофе – я должен был его попить. Поэтому не справился с мыслями»

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе (3-е место, 2 промаха).

«Есть причины промаха – это то, что все три рубежа я ехал с мыслями провести свою гонку, а на последнем рубеже я вспомнил, что жена подарила мне кофе – я должен был его попить. Поэтому не справился с мыслями на последнем рубеже.

Такое часто бывает, но для того это и двадцатка – ты должен прожить маленькую жизнь.

Последние километры дались не тяжело, потому что я бежал по раскладке, рассчитывал силы так, чтобы дать максимум.

В начале старта мороз не отпускал, ощущения легкости не было. Думаю, почувствуем легкость послезавтра», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».