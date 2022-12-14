Юниорский Кубок IBU. Кулбин победил в индивидуальной гонке, Куралес – 2-й, Келльнер – 3-й

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Эстонский биатлонист Якоб Кулбин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.

Кубок IBU среди юниоров

2-й этап

Обертиллиах, Австрия

Юниоры

Индивидуальная гонка

1. Якоб Кулбин (Эстония) – 41.04,5 (1)

2. Вадим Куралес (Казахстан) – 22,1 (2)

3. Ханс Келльнер (Германия) – 30,3 (2)

4. Валентен Лежен (Франция) – 38,4 (3)

5. Феликс Улльманн (Швейцария) – 1.03,8 (2)

6. Жак Жеффери (Франция) – 1.21,9 (3)

7. Степан Кинаш (Украина) – 1.23,7 (2)

8. Максим Жермен (США) – 1.27,1 (2)

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