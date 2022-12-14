Юниорский Кубок IBU. Кулбин победил в индивидуальной гонке, Куралес – 2-й, Келльнер – 3-й
Эстонский биатлонист Якоб Кулбин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.
Кубок IBU среди юниоров
2-й этап
Обертиллиах, Австрия
Юниоры
Индивидуальная гонка
1. Якоб Кулбин (Эстония) – 41.04,5 (1)
2. Вадим Куралес (Казахстан) – 22,1 (2)
3. Ханс Келльнер (Германия) – 30,3 (2)
4. Валентен Лежен (Франция) – 38,4 (3)
5. Феликс Улльманн (Швейцария) – 1.03,8 (2)
6. Жак Жеффери (Франция) – 1.21,9 (3)
7. Степан Кинаш (Украина) – 1.23,7 (2)
8. Максим Жермен (США) – 1.27,1 (2)
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