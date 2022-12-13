Тихонов о санкциях Верховной Рады против российских спортсменов: «Санкции объявляют безголовые националисты. Они еще не понимают, что их ждет»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о том, что Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.

Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран. Список спортсменов, попавших под санкции – здесь.

«Я хорошо знаю трудолюбивый украинский народ, я косил с ними, колол дрова. На 40-летии украинского биатлона я пел песню на украинском языке, это была настоящая славянская дружба.

Санкции объявляют безголовые националисты. Они еще не понимают, что их ждет, их ждут санкции собственного народа, пусть почитают историю и узнают, что такое Украина и где она», – сказал Тихонов.