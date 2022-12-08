Александр Тихонов – об обмене Грайнер на Бута: «Если я считаю себя великой Россией, то я бы их человек 100 арестовал за одного нашего»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

«Заступились за своего гражданина – это хорошо. Если я считаю себя великой Россией, то я бы их человек 100 арестовал за одного нашего.

А над нами постоянно издеваются – согласились на баскетболистку. Я американцам не верю, что там у Бута было – не мое дело», – сказал Тихонов.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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