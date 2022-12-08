Александр Тихонов – об обмене Грайнер на Бута: «Если я считаю себя великой Россией, то я бы их человек 100 арестовал за одного нашего»

Теги УГМК жен чемпионат России жен Александр Тихонов сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

«Заступились за своего гражданина – это хорошо. Если я считаю себя великой Россией, то я бы их человек 100 арестовал за одного нашего.

А над нами постоянно издеваются – согласились на баскетболистку. Я американцам не верю, что там у Бута было – не мое дело», – сказал Тихонов.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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