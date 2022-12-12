Васильев о форматах биатлонных гонок: «К сожалению, у руководства СБР нет желания придумывать что-то новое»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал руководство Союза биатлонистов России (СБР) за нежелание использовать новые форматы соревнований.

«Нам нужно постоянно искать новые пути развития. Особенно в условиях международной изоляции российского спорта.

Сейчас существует много интересных форматов для проведения биатлонных соревнований. Они могли бы привлечь болельщиков, сделать более зрелищными телевизионные трансляции. Да и самим спортсменам выступать было бы интереснее.

К сожалению, у руководства СБР нет особого желания придумывать что-то новое. В последнее время федерация вообще стала очень закрытой. Уверен, что ни к чему хорошему это не приведет», – заявил Васильев.

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