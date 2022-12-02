Васильев об отмене гонок: «Сэкономленные деньги можно перераспределить в регионы. Они задыхаются от недостатка финансирования»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением об отмене гонок на Кубке России из-за морозов.

– Можно ли сказать, что отмена пяти гонок – это провал Союза биатлонистов России (СБР)? Или просто стечение обстоятельств?

– Отчасти, наверное, можно. Все знают, что в конце ноября и начале декабря Сибирь захлебывается от морозов. Это, в принципе, можно было предвидеть и теоретически календарь сформировать так, чтобы проводить гонки там, где не такая низкая температура.

Хотя предугадать в принципе невозможно и винить СБР я бы не стал. Но на будущее надо иметь в виду. Либо первые старты проводить в середине ноября, когда еще морозов нет. А в декабре традиционно морозы, что уж говорить, – сказал Васильев.

– Дмитрий Губерниев написал: «И оставшиеся призовые деньги из-за отмененных нужно обязательно добавить к призовому фонду! И деньги разыграть между спортсменами». Вы согласны с этим?

– Смотрите, одни гонки пробежали спортсмены и получили одну сумму. Ровно такие же гонки через некоторое время пробежали и получили другую сумму. Это тоже несправедливо. Почему так надо делать? Раз был утвержден премиальный фонд, значит, надо его придерживаться.

Другое дело, что сэкономленные деньги можно перераспределить в регионы. Очень хочется услышать, когда будет выделено по миллиону рублей каждому региону, как было заявлено при подписании договора с PARI (титульным спонсоров Кубка России – Sports.ru).

Вот эти деньги можно было бы отправить регионам. Мне это представляется правильным решением, ведь регионы нужно развивать. Они пытаются сами развиваться, задыхаются от недостатка финансирования. Это была бы очень хорошая помощь, – отметил Васильев.

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