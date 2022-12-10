Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Канада – лучшая по скорострельности

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Йеспер Нелин (Швеция) – 17.19,5

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 0,2

3. Антонин Гигонна (Франция) – 12,7

4. Давид Коматц (Австрия) – 27,5

5. Дидье Бьона (Италия) – 30,3

6. Артем Прима (Украина) – 31,2...

10. Юстус Штрелов (Германия) – 42,7

2-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17.04,7

2. Йоханнес Кюн (Германия) – 16,3

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,9

4. Фабьен Клод (Франция) – 31,6

5. Филип Андерсен (Норвегия) – 36,4

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 36,5

3-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.59,2

2. Роман Реес (Германия) – 38,4

3. Якуб Штвртецки (Чехия) – 44,1

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,1

5. Яков Фак (Словения) – 45,8

6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,0

7. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.01,0

4-й этап

1. Бенедикт Долль (Германия) – 17.07,4

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 10,6

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 12,8

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,0

5. Жереми Финелло (Швейцария) – 19,5

6. Харальд Леммерер (Австрия) – 35,9

Общее время лыжного хода

Результаты обновляются.

Скорострельность

1. Канада – 3.55,8 (1+9)

2. Германия – 4.10,1 (1+5)

3. Италия – 4.13,8 (0+4)

4. Австрия – 4.25,9 (0+4)

5. Румыния – 4.27,9 (0+6)

6. Финляндия – 4.34,1 (0+9)

7. Норвегия – 4.35,1 (1+7)

8. Украина – 4.39,7 (0+8)

9. Швеция – 4.42,4 (0+8)

10. Франция – 4.42,7 (0+9)