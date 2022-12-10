Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Канада – лучшая по скорострельности
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Йеспер Нелин (Швеция) – 17.19,5
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 0,2
3. Антонин Гигонна (Франция) – 12,7
4. Давид Коматц (Австрия) – 27,5
5. Дидье Бьона (Италия) – 30,3
6. Артем Прима (Украина) – 31,2...
10. Юстус Штрелов (Германия) – 42,7
2-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17.04,7
2. Йоханнес Кюн (Германия) – 16,3
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,9
4. Фабьен Клод (Франция) – 31,6
5. Филип Андерсен (Норвегия) – 36,4
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 36,5
3-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.59,2
2. Роман Реес (Германия) – 38,4
3. Якуб Штвртецки (Чехия) – 44,1
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 45,1
5. Яков Фак (Словения) – 45,8
6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,0
7. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.01,0
4-й этап
1. Бенедикт Долль (Германия) – 17.07,4
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 10,6
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 12,8
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,0
5. Жереми Финелло (Швейцария) – 19,5
6. Харальд Леммерер (Австрия) – 35,9
Общее время лыжного хода
Результаты обновляются.
Скорострельность
1. Канада – 3.55,8 (1+9)
2. Германия – 4.10,1 (1+5)
3. Италия – 4.13,8 (0+4)
4. Австрия – 4.25,9 (0+4)
5. Румыния – 4.27,9 (0+6)
6. Финляндия – 4.34,1 (0+9)
7. Норвегия – 4.35,1 (1+7)
8. Украина – 4.39,7 (0+8)
9. Швеция – 4.42,4 (0+8)
10. Франция – 4.42,7 (0+9)
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