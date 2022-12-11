Биатлонист Серохвостов о ЧМ-2022: «Было бы интересно увидеть Месси в финале. Я в детстве за него болел»

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Я за японцев болел, но они вылетели, к сожалению. Почему за японцев? У меня на них две ставки зашло – я ставил на победу в матчах с Германией и Испанией. Но чисто символически ставил, ради азарта.

Было бы интересно увидеть Месси в финале. Я в детстве за него болел. Было бы круто, если бы Аргентина с Францией в финале чемпионата мира сыграли.

Выходки Роналду? Не стоит его осуждать. Он великий спортсмен и футболист», – сказал Серохвостов.

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