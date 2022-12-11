Даниил Серохвостов: «Если бы мы были на Кубке мира сейчас, это были бы очень плохие места. Там все очень быстро бегают, особенно Йоханнес Бо»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил уровень сборной России относительно участников Кубка мира.

Сегодня он одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.

– Сегодня свой ход оценю на пять‑шесть из десяти, а стрельбу на девять из десяти. Что касается хода, тяжеловато сейчас бегать от старта к старту. Организм истощается, надо его пополнять, восстанавливать. Вчера и сегодня показатели были неважные.

– Организм истощается от морозов?

– Из‑за холодной погоды морально тяжело бегать. Сегодня вот тепло, отличная гонка, но так как организм уже был загружен, тяжеловато было бежать.

– Многие спортсмены и тренеры болеют здесь, вирус гуляет. Вы как себя чувствуете?

– У меня все нормально. Надеюсь, не заболею и не отравлюсь, как многие. У ребят грипп, температура, отравление. Пока меня и мою команду это обходит стороной.

– В целом есть удовлетворение от этапа в Тюмени?

– Есть, все‑таки здесь я занял четвертое, третье и первое места. Места хорошие, но стоит понимать, что если бы мы были на Кубке мира сейчас, это были бы не знаю какие места, но очень плохие.

– У лидеров Кубка мира сейчас сумасшедшие скорости?

– Там вообще сейчас все очень быстро бегают, особенно Йоханнес (Бо). Тяжело с ним бороться. Даже с остальными иностранными биатлонистами, кто проигрывает ему ногами по 40 секунд, нам тяжело было бы бороться, – сказал Серохвостов.