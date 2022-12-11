Антон Бабиков: «После болезни есть какая‑то тряска в организме, нет спокойной уверенности. На пристрелке испытывал сильный дискомфорт»

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени (5-е место).

«Меня больше вывели из себя лежки. После болезни есть какая‑то тряска в организме, нет спокойной уверенности. На пристрелке испытывал сильный дискомфорт, но все равно вышел, и из‑за промахов на лежке пришлось сразу включать быструю гонку, все время что‑то пытаться отыгрывать. Не получилось комфортно втянуться.

Из‑за этого на последних рубежах на последнем круге уже не было таких сил, чтобы включиться. Думал, что останется больше сил на последний подъем, вроде включился и занял хорошую позицию, но просел под конец подъема и позволил соперникам себя накатить, на финише сегодня с ними было сложно бороться», – сказал Бабиков.