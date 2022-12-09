Шашилов о самочувствии спортсменок: «Кто‑то еще подкашливает. Ничего страшного, начало сезона. Сегодня в моей группе все тренировались»

Теги сборная России жен Кубок России Михаил Шашилов Анастасия Батманова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Биатлон

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов оценил выступление биатлонисток его группы в спринте на этапе Кубка России в Тюмени, а также рассказал о самочувствии спортсменок. 

– Как самочувствие у Наталии Шевченко?

– На масс‑старт может выйти, сегодня она тренировалась. Завтра тоже будет тренироваться. Посмотрим, форсировать события не будем, если что.

– Остальные спортсменки в вашей группе в порядке?

– Кто‑то еще подкашливает. Ничего страшного, начало сезона. Сегодня в моей группе все тренировались.

– Как оцените результаты биатлонисток вашей группы в спринте?

– Кто‑то справился, кто‑то не справился, у кого‑то свои проблемы из‑за болезни. Хотелось бы, конечно, результаты получше. Кто‑то ходом просел на финише, у кого со стрельбой были проблемы.

Кудисова показала хорошие ноги. Вот Батманова провалилась, невнимательная. Молодежь же, она практически на пять лет младше остальных. Остальные все в рабочем порядке выступили.

– Морозы в Тюмени стали послабее. Биатлонисткам комфортно сейчас тренироваться?

– Вот Казакевич сказала сейчас: температура воздуха одна, а ощущается совсем иначе. Прохладно, но ничего, привыкнут девчонки. Куда деваться, в России живем.

– На следующем этапе Кубка в Уфе все ваши спортсменки стартуют?

– Конечно. Будем стараться бегать, стартовать. Если что‑то случится – пропустим одну гонку, все в рабочем режиме, – сказал Шашилов. 

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