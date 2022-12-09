Шашилов о самочувствии спортсменок: «Кто‑то еще подкашливает. Ничего страшного, начало сезона. Сегодня в моей группе все тренировались»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов оценил выступление биатлонисток его группы в спринте на этапе Кубка России в Тюмени, а также рассказал о самочувствии спортсменок.

– Как самочувствие у ?

– На масс‑старт может выйти, сегодня она тренировалась. Завтра тоже будет тренироваться. Посмотрим, форсировать события не будем, если что.

– Остальные спортсменки в вашей группе в порядке?

– Кто‑то еще подкашливает. Ничего страшного, начало сезона. Сегодня в моей группе все тренировались.

– Как оцените результаты биатлонисток вашей группы в спринте?

– Кто‑то справился, кто‑то не справился, у кого‑то свои проблемы из‑за болезни. Хотелось бы, конечно, результаты получше. Кто‑то ходом просел на финише, у кого со стрельбой были проблемы.

Кудисова показала хорошие ноги. Вот Батманова провалилась, невнимательная. Молодежь же, она практически на пять лет младше остальных. Остальные все в рабочем порядке выступили.

– Морозы в Тюмени стали послабее. Биатлонисткам комфортно сейчас тренироваться?

– Вот Казакевич сказала сейчас: температура воздуха одна, а ощущается совсем иначе. Прохладно, но ничего, привыкнут девчонки. Куда деваться, в России живем.

– На следующем этапе Кубка в Уфе все ваши спортсменки стартуют?

– Конечно. Будем стараться бегать, стартовать. Если что‑то случится – пропустим одну гонку, все в рабочем режиме, – сказал Шашилов.