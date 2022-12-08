Михаил Шашилов: «Кому-то нездоровится, кто-то завтра не будет стартовать – решим перед гонкой. Сейчас зараза гуляет везде, в Увате половина спортсменов болела»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что несколько биатлонисток из его группы могут пропустить спринт на этапе Кубка России в Тюмени по состоянию здоровья.

– После морозов в Увате как сейчас чувствуют себя спортсменки? Все здоровы?

– Кому‑то нездоровится, кто‑то не будет стартовать завтра. Завтра будет видно. У кого‑то вчера была температура, у кого‑то легкое недомогание. Будем решать уже утром перед гонкой. Так‑то все вроде готовы стартовать.

– Это последствия стартов в морозы?

– Нет. Сейчас же зараза гуляет везде. В Увате половина спортсменов болела, в Тюмени болеет. Это жизнь, наша действительность, ничего страшного.

– Как вам трасса в Тюмени, снега достаточно?

– Всё хорошо, как всегда. Сегодня на тренировке температура была -18, с утра у парней занятия перенесли на час. Завтра, думаю, старты состоятся, – сказал Шашилов.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени