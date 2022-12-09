Шашилов о Кубке мира: «Как конкурировала одна двадцатка лучших между собой, так и сейчас происходит»

Тренер женской сборной России по биатлону высказался о конкуренции на Кубке мира.

– За Кубком мира следите?

– Для начала сезона очень быстрые скорости там. Посмотрим, что будет во второй половине сезона.

– Ощущается по результатам, что россиян нет на Кубке мира? В лыжах, например, это сильно заметно.

– В лыжах – да, там компания приличная собралась. А в биатлонном Кубке мира новенькая только (словенка) , остальные там все те же люди в лидерах. Как конкурировала одна двадцатка лучших между собой, так и сейчас происходит.

Когда‑то мы разбавляли ее двумя‑тремя спортсменами. Примерно на том же уровне и сейчас остаемся. Ничего, добавят еще наши. Цель есть, а торопиться не надо. Главное, чтобы народ был мотивирован и понимал, к чему стремишься, и все будет хорошо, – сказал Шашилов.