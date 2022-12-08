Бывшая лыжница Анамария Лампич показала лучший ход в дебютной гонке на Кубке мира. Она заняла 5-е место с тремя промахами

Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в дебютной гонке на Кубке мира.

Она на 27 секунд опередила ходом шведку Эльвиру Оберг и на 42 секунды чешку Маркету Давидову, которые также вошли в топ-3 по скорости.

Лампич подходила ко второй стрельбе лидером с преимуществом в 24 секунды над ближайшим преследователем. Однако она допустила три промаха и заняла итоговое пятое место с отставанием в 36 секунд от победителя – немки Денниз Херманн-Вик, отстрелявшей чисто.

Словенка – трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам. О переходе в биатлон она объявила после прошлого сезона.