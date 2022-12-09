Лампич о 5-м месте в спринте: «Это безумие, что я так высоко с тремя промахами»

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Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте Анамария Лампич прокомментировала свой дебют в биатлоне на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Словенка заняла 5-е место в спринте, сделав три промаха.

«Я не чувствовала себя такой свежей, как в гонках на прошлой неделе. У меня был очень быстрый темп – четыре гонки и два дня переездов. Мои ноги немного устали, но все равно я, очевидно, очень быстра.

Я очень рада, что чисто отстреляла на лежке. Теперь мне придется работать гораздо усерднее. И все же это безумие, что я так высоко с тремя промахами», – сказала Лампич.

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