Андрей Вьюхин: «В биатлоне больше конкурирующих команд, чем в лыжах, поэтому так остро не ощущается отсутствие россиян»

Российский биатлонист рассказал, следит ли за Кубком мира.

– За Кубком мира следите?

– Слежу, они как раз параллельно с этапами Кубка России идут. Конечно, мне интересно смотреть за лидерами, за топом мирового биатлона.

– Сильно заметно отсутствие сборной России?

– Это не бросается в глаза так, как у лыжников. В биатлоне все‑таки больше конкурирующих команд, чем в лыжах. Поэтому так остро не ощущается отсутствие (российских биатлонистов).

Вот в биатлонных эстафетах видно, что конкурируют только три команды, и как раз не хватает сборной России, – сказал Вьюхин.