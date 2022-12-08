Юрий Каминский: «Главным пострадавшим от морозов у нас был тренер Максимов. У него был диагностированы гайморит и начальная стадия пневмонии»

Теги сборная России Максим Максимов Юрий Каминский Кубок России Биатлон

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов пропустил этап Кубка России из-за болезни. 

Об этом рассказал старший тренер сборной Юрий Каминский

«Главным пострадавшим от морозов у нас был тренер Максим Максимов, который пропустил соревнования в Увате. Мы его освободили и отпустили домой, где он лечился.

У него был диагностированы гайморит и начальная стадия пневмонии», — сказал Каминский. 

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