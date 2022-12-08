Юрий Каминский: «Главным пострадавшим от морозов у нас был тренер Максимов. У него был диагностированы гайморит и начальная стадия пневмонии»

Тренер сборной России по стрельбе пропустил этап Кубка России из-за болезни.

Об этом рассказал старший тренер сборной .

«Главным пострадавшим от морозов у нас был тренер Максим Максимов, который пропустил соревнования в Увате. Мы его освободили и отпустили домой, где он лечился.

У него был диагностированы гайморит и начальная стадия пневмонии», — сказал Каминский.