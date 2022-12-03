Каминский о критике календаря: «Надо говорить откровенно. Я же никакого не ругал, я обсуждал ситуацию. С Майгуровым тоже обсудили»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Юрий Каминский Кубок России Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что не боится озвучивать критику.

Ранее Каминский критиковал календарь Кубка России, так как большинство гонок отменили из-за мороза.

– Ранее вы критиковали некоторые моменты. Вы не боитесь давать интервью из‑за возможных санкций со стороны руководства СБР?

– Нет. Давать интервью – наша обязанность. Надо повышать популярность, люди же должны знать, что происходит. Конечно, надо говорить откровенно.

Я же никакого не ругал, я обсуждал ситуацию. С Виктором Викторовичем (Майгуровым) тоже обсудили.

Зашла сборная, появляются новые мнения, новый опыт, а его, естественно, надо прорабатывать. Не будем делать выводы – не будет прогресса, – сказал Каминский.

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