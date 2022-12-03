Каминский о критике календаря: «Надо говорить откровенно. Я же никакого не ругал, я обсуждал ситуацию. С Майгуровым тоже обсудили»

Тренер сборной России по биатлону рассказал, что не боится озвучивать критику.

Ранее Каминский критиковал календарь Кубка России, так как большинство гонок отменили из-за мороза.

– Ранее вы критиковали некоторые моменты. Вы не боитесь давать интервью из‑за возможных санкций со стороны руководства ?

– Нет. Давать интервью – наша обязанность. Надо повышать популярность, люди же должны знать, что происходит. Конечно, надо говорить откровенно.

Я же никакого не ругал, я обсуждал ситуацию. С Виктором Викторовичем (Майгуровым) тоже обсудили.

Зашла сборная, появляются новые мнения, новый опыт, а его, естественно, надо прорабатывать. Не будем делать выводы – не будет прогресса, – сказал Каминский.

Из-за мороза в биатлоне сорвалось 5 из 8 гонок! Почему тренеры ссорятся с боссами?