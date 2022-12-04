Юрий Каминский: «Почему на Кубке России первое место заняла команда из Беларуси? Сборная страны соревнуется с регионами, и все»

Теги сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Юрий Каминский Кубок России сборная Беларуси Динара Алимбекова Антон Смольский Биатлон

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу белорусской команды на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.

Победу в сингл-миксте одержали Динара Алимбекова и Антон Смольский.

«Почему на Кубке России первое место заняла команда из Беларуси? Здесь сборная страны соревнуется с регионами. И все.

Допустим, у Серохвостова была слабая девушка. Самая сбалансированная команда – Дербушева и Бажин. Но это не наши самые сильные спортсмены. Если бы мы собрали сборные...

Плюс сингл-микст – такая дисциплина, где все может мгновенно поменяться. Тем она и хороша. Интерес у зрителей повышенный. Это спорт. Можно выиграть, можно проиграть», — сказал Каминский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные