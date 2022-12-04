Юрий Каминский: «Почему на Кубке России первое место заняла команда из Беларуси? Сборная страны соревнуется с регионами, и все»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу белорусской команды на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.

Победу в сингл-миксте одержали и .

«Почему на Кубке России первое место заняла команда из Беларуси? Здесь сборная страны соревнуется с регионами. И все.

Допустим, у Серохвостова была слабая девушка. Самая сбалансированная команда – Дербушева и Бажин. Но это не наши самые сильные спортсмены. Если бы мы собрали сборные...

Плюс сингл-микст – такая дисциплина, где все может мгновенно поменяться. Тем она и хороша. Интерес у зрителей повышенный. Это спорт. Можно выиграть, можно проиграть», — сказал Каминский.