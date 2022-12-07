Анамария Лампич выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте вошла в состав сборной Словении по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене.

Словенка объявила о переходе из лыжных гонок в биатлон после сезона-2021/22. Ранее она выступила на этапе Кубка IBU в Идре, где ее лучшим результатом стало 6-е место.

«Я очень рада, но у меня нет никаких ожиданий. Я все еще учусь и хочу извлечь как можно больше уроков на Кубке мира в эти выходные.

Уверена, что мне пока еще нужно много-много опыта и гонок, чтобы быть по-настоящему сильной. Я здесь для того, чтобы узнать как можно больше. У меня отличные товарищи по команде. Жду с нетерпением», – сказала Лампич.

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене