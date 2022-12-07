Анамария Лампич выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте Анамария Лампич вошла в состав сборной Словении по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене.
Словенка объявила о переходе из лыжных гонок в биатлон после сезона-2021/22. Ранее она выступила на этапе Кубка IBU в Идре, где ее лучшим результатом стало 6-е место.
«Я очень рада, но у меня нет никаких ожиданий. Я все еще учусь и хочу извлечь как можно больше уроков на Кубке мира в эти выходные.
Уверена, что мне пока еще нужно много-много опыта и гонок, чтобы быть по-настоящему сильной. Я здесь для того, чтобы узнать как можно больше. У меня отличные товарищи по команде. Жду с нетерпением», – сказала Лампич.
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
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