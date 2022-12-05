Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит этапы Кубка мира в Хохфильцене и Анси
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн не выступит на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Анси.
Ранее она пропустила этап в Контиолахти, который прошел с 29 ноября по 4 декабря.
Спортсменка, завоевавшая Кубок мира в прошлом году, испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая.
«Это очень грустно и не то, чего я хочу. Я желаю соревноваться вместе с остальными членами команды. Но тело все еще находится не в том состоянии, в котором должно быть – а здоровье важнее всего.
Я сосредоточена на том, чтобы подойти сильной к чемпионату мира, а потому я должна потратить столько времени, сколько мне нужно», – сказала Ульсбю-Ройселанн.
Состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Хохфильцене тот же, что и в Контиолахти, не считая Эрленда Бьонтегорда, который выступал на первом этапе по личной квоте и теперь едет домой.
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