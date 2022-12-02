Кубок IBU. Хеттих, Юхансен, Лампич, Визенсартер, Хинц и Оберталер пробегут индивидуальную гонку

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3 декабря на первом этапе Кубка IBU по биатлону в Идре пройдет женская индивидуальная гонка.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 12.00 по московскому времени.

Старт-лист

4. Жилонн Гигонна (Франция)

6. Камиль Бенед (Франция)

8. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия)

13. Кристина Оберталер (Австрия)

14. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)

16. Янина Хеттих-Вальц (Германия)

20. Ванесса Хинц (Германия)

22. Тильда Юханссон (Швеция)

25. Анамария Лампич (Словения)

28. Марион Визенсартер (Германия)

34. Магдален Гвиздонь (Польша)

36. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

43. Анастасия Меркушина (Украина)

Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре

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