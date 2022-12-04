Кубок IBU. Юхансен, Хеттих-Вальц, Визенсартер, Гигонна, Киркеэйде, Брурссон выступят в спринте
4 декабря на этапе Кубка IBU в Идре пройдет женский спринт.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
1-й этап
Идре, Швеция
Женщины
Спринт
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
5. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)
7. Марен Киркеэйде (Норвегия)
9. Камиль Бене (Франция)
11. Ванесса Хинц (Германия)
12. Анамария Лампич (Словения)
13. Анна Гандлер (Австрия)
15. Янина Хеттих-Вальц (Германия)
18. Муна Брурссон (Швеция)
20. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)
28. Марайке Браун (Германия)
21. Тильда Юханссон (Швеция)
24. Марион Визенсартер (Германия)
42. Жилонн Гигонна (Франция)
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