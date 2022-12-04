Кубок IBU. Юхансен, Хеттих-Вальц, Визенсартер, Гигонна, Киркеэйде, Брурссон выступят в спринте

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4 декабря на этапе Кубка IBU в Идре пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Женщины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

5. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

7. Марен Киркеэйде (Норвегия)

9. Камиль Бене (Франция)

11. Ванесса Хинц (Германия)

12. Анамария Лампич (Словения)

13. Анна Гандлер (Австрия)

15. Янина Хеттих-Вальц (Германия)

18. Муна Брурссон (Швеция)

20. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

28. Марайке Браун (Германия)

21. Тильда Юханссон (Швеция)

24. Марион Визенсартер (Германия)

42. Жилонн Гигонна (Франция)

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