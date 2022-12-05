Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

С 8 по 11 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Расписание гонок

8 декабря, четверг

Спринт, женщины

16:10

9 декабря, пятница

Спринт, мужчины

15:45

10 декабря, суббота

Гонка преследования, женщины

13:30

Эстафета, мужчины

15:40

11 декабря, воскресенье

Эстафета, женщины

13:30

Гонка преследования, мужчины

16:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23