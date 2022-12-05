Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
С 8 по 11 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2022/23
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Расписание гонок
8 декабря, четверг
Спринт, женщины
16:10
9 декабря, пятница
Спринт, мужчины
15:45
10 декабря, суббота
Гонка преследования, женщины
13:30
Эстафета, мужчины
15:40
11 декабря, воскресенье
Эстафета, женщины
13:30
Гонка преследования, мужчины
16:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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